Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde cinnet getiren genç, babasını bıçaklayarak öldürdü.

Olay, Afşin ilçesi Çoğulhan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali A. ile oğlu Harun A. (20) arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Cinnet getiren Harun A., babasını bıçakla yaraladı. Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Ali A., kaldırıldığı Afşin Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Harun A. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.