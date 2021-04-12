Çiriş otu sofralara süslemeye başladı

Kahramanmaraş'ta ilkbahar mevsiminde dağlarda yetişen ve yöresel yemeklerde kullanılan çiriş otu sofraları süslemeye başladı.

Göksun ilçesinin 2248 rakımlı Değirmendere Dağlarında ve yüksek dağların pek çok yerlerinde yetişen çiriş otu, sofralara renk katıyor.

Yemek olarak börek, boranı, pilav ve kışlık konserve yapılan çiriş otu, hoş bir tadının olmasının yanı sıra kayalıkların arasında bulunduğundan vitamin bakımından oldukça zengin bir yapıya sahip olduğu biliniyor.

Bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu hastalıklardan koruduğunu söyleyen Eğitimci Halil İbrahim Algan, “Çiriş toplamak için gece saat 03.00'te 8 kilometre yürüyerek karla kaplı bölgeye vardım. Güney cephesinde kozalak dediğimiz çirişin en kaliteli halini topladım. Kar yağışının başlamasıyla dönüş yoluna düştüm. 70 kilo çiriş yükü ile dağlardan evin yolunu tuttum. Oldukça zahmetli olan çirişin kilosu 20 ile 15 arasında değişiyor. Çiriş otunun dilerseniz çeşit çeşit kavurmasını dilerseniz de farklı malzemelerle zenginleştirebileceğiniz otlu börekler yapabiliyorsunuz. Göksun'da yemek olarak börek, boranı, pilav ve kışlık konservesi yapılıyor. Çiriş otu idrar yolu enfeksiyonlarına ve birçok hastalığa iyi geldiği biliniyor” dedi.