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Çoban köpeği yüzünden dayısını ve kuzenini öldürdü

Kahramanmaraş’ta bir kişi, çoban köpeği yüzünden tartıştığı dayısı ve kuzenini av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Kahramanmaraş'ta bir kişi, çoban köpeği yüzünden tartıştığı dayısı ve kuzenini av tüfeğiyle vurarak öldürdü.


Olay, akşam saatlerinde Onikişubat Maksutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrah A. (30), iddiaya göre çoban köpeği meselesinden dayısı Ali Ekşi (46) ve teyzesinin oğlu Fatih Ekşi (32) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Emrah A., av tüfeğiyle dayısı ve kuzenine ateş açtı. Vücutlarına isabet eden saçmalar nedeniyle yaralanan Ali Ekşi ile Fatih Ekşi olay yerinde hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan Emrah A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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