Çocuklara kukla gösterisi

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde iki seans olarak gerçekleştirilen etkinliğe çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Çocukları eğlendiren kukla gösterisi, eğitici mesajlarıyla da beğeni topladı.

Çocukların büyük bir dikkatle takip ettiği etkinlik, ebeveynlerden de tam not aldı.

Etkinliklerin çocukların sosyalleşmesine ve kişisel gelişimine önemli katkıda bulunduğunu ifade eden ebeveynler, Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.