İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çocuklara kukla gösterisi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi çocukları kukla gösterisiyle buluşturdu.


Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde iki seans olarak gerçekleştirilen etkinliğe çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Çocukları eğlendiren kukla gösterisi, eğitici mesajlarıyla da beğeni topladı.


Çocukların büyük bir dikkatle takip ettiği etkinlik, ebeveynlerden de tam not aldı.


Etkinliklerin çocukların sosyalleşmesine ve kişisel gelişimine önemli katkıda bulunduğunu ifade eden ebeveynler, Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.