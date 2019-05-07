Çocuklara trafik eğitimi

Kahramanmaraş'ta Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü personelleri, Reşit Gümüşer İlkokulu öğrencilerine, Dulkadiroğlu Eğitim Parkurunda düzenlenen etkinlikte trafik kurallarını anlattı.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Hakan Doğan, "2019 yılı Yaya Öncelikli Trafik Yılı ilan edilmişti. Dolayısıyla bu yıl ki Trafik Haftasının ana teması da, 'Öncelik hayatın öncelik yayanın' sloganıyla trafikte yaya önceliğidir" dedi.

2018 yılında meydana gelen trafik kazalarında yaklaşık bin 500 yayanın hayatını kaybettiğini vurgulayan Doğan, "Trafik kazalarındaki yaya kazalarının da oranı yüzde 22'lik bir orana denk geliyor. Tabi bu yüksek bir orandır. Yapılacak çalışmalar ve düzenlenecek etkinliklerle 2019 yılının yaya öncelikli trafik yılı ilan edilmesiyle de bu oranın düşürülmesi hedefleniyor. Sürücülerimiz ve yayalarımız için her zaman çeşitli faaliyetler yürütülüyordu. Burada da çocuklarımıza yaya önceliğini, yaya geçitlerinin nasıl kullanılması gerektiğini ve kontrolsüz yaya geçitlerinin nasıl kullanılması gerektiğini hatırlatıyoruz. Trafik eğitimi çocuk yaşta başlarsa etkili olur diyerek bugün ağırlığımızı çocuklara verdik'' diye konuştu.

Reşit Gümüşer İlkokulu 3.sınıf öğrencilerinden Hatice Gülpak, ''Bugün burada trafik kurallarını öğrendik. Önce yayalara yol verilmesi gerektiğini, ışıkları öğrendik'' dedi. Aynı sınıftan Sabahat Hacıbebek ise trafik kurallarını öğrenirken çok eğlendiklerini söyledi.