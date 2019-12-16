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Çocuklara uygulamalı trafik eğitimi

Kahramanmaraş’ta eğitim gören ilkokul 2 ve 3’üncü sınıf öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi veriliyor.

Kahramanmaraş'ta eğitim gören ilkokul 2 ve 3'üncü sınıf öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi veriliyor.


Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince verilen eğitim, Milli İrade Meydanı'nda konuşlandırılan trafik eğitim tırında 2 gün boyunca devam edecek. Eğitimlerde, minik öğrencilere uygulamalı olarak yaya önceliği, okul servislerinden binme ve inme gibi trafikte uyulması gereken kurallarla ilgili bilgilerde verildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Hakan Doğan, tırda bin öğrenciye eğitimi verildiğini, eğitimlerin yarında devam edeceğini söyledi. Doğan, “İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan anlaşmada mobil trafik eğitim tırı 2 adet hazırlandı. Bu tırlar şehirlerde ilkokul 2 ve 3'üncü sınıf öğrencilerine temel trafik eğitimi, yaya önceliği ve okul servisleriyle ilgili binme ve inme kuralları hakkında genel bir trafik eğitimi veriliyor. Bu tırda bugün ilimize geldi ve 2 gün boyunca ilkokul öğrencilerimize trafik eğitimi vereceğiz. Bugün bin kişinin üzerinde çocuk geldi yine yarın da bin civarında öğrenciye eğitim verilecek” diye konuştu.

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