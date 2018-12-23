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Çocuklardan müzikal gösteri

Kahramanmaraş’ta minik öğrenciler müzik ve drama dallarında aldıkları eğitimlerini düzenlenen etkinlikte velilerle paylaştı.

Kahramanmaraş'ta minik öğrenciler müzik ve drama dallarında aldıkları eğitimlerini düzenlenen etkinlikte velilerle paylaştı.


Çocukların sanata karşı duyarlılığının artırılması ve yaptıklarının devamlılığı amacıyla düzenlenen etkinlik bir otel salonunda gerçekleşti. Bazı öğrenciler birbirinden farklı şarkıları piyano eşliğinde çaldı, bazıları da tiyatro alanında drama gösterisi sundu. Özellikle müziğin çocukların beyin gelişimi açısından faydalı olduğunu dile getiren eğitmen Olcay Nermin Yıldız, 3 ayda bir çocuğun müzik öğrenebileceğini söyledi.


Yıldız, “Bugünkü etkinliğimiz performans gecesi. Bu gece öğrencilerimiz piyano, gitar, drama gibi dallarda 3 ile 6 ay eğitim alan öğrencilerimiz şimdiye kadar öğrendiklerini velilerimize gösterecekler. Yaklaşık olarak 100 öğrencimiz bulunuyor. Çocuklarımızın müzik kulağı, diğer derslere etkisi, örneğin piyano çalan bir kişi hem sağ, hem de sol elini kullanabiliyor ve beyninin 2 tarafını da kullanabiliyor. Yani müzik öğrencilerimize fayda sağlıyor" dedi.

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