Çocukların ateşle oyunu ormanı yakıyordu

Kahramanmaraş'ta bir grup çocuğun ormanlık alanda ateşle oyunu yangına neden oldu. 4 farklı yerde çıkan yangında 2 hektar alan zarar gördü.

Olay, Onikişubat ilçesi Arslanbey Mesire Alanı'nda yaşandı. İddiaya göre, bir grup çocuk mesire alanının 4 farklı noktasında ateş yaktı. Çocuklar çıkan yangından sonra kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye 3 arazöz ve 3 itfaiye aracı sevk edildi. Kısa sürede müdahale edilen yangın sonrası 2 hektar alan zarar gördü.