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Çocukların ateşle oyunu ormanı yakıyordu

Kahramanmaraş’ta bir grup çocuğun ormanlık alanda ateşle oyunu yangına neden oldu.

Kahramanmaraş'ta bir grup çocuğun ormanlık alanda ateşle oyunu yangına neden oldu. 4 farklı yerde çıkan yangında 2 hektar alan zarar gördü.


Olay, Onikişubat ilçesi Arslanbey Mesire Alanı'nda yaşandı. İddiaya göre, bir grup çocuk mesire alanının 4 farklı noktasında ateş yaktı. Çocuklar çıkan yangından sonra kaçtı.


İhbar üzerine bölgeye 3 arazöz ve 3 itfaiye aracı sevk edildi. Kısa sürede müdahale edilen yangın sonrası 2 hektar alan zarar gördü.

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