Çocukların sinema sevinci

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında yaklaşık 12 bin öğrenciyi sinemaya götürdü.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin düşman işgalinden kurtuluşu dolayısıyla planlanan 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında çocukları sinema ile buluşturdu. Büyükşehir Belediyesi otobüsleri toplamda 88 sefer düzenleyerek günde 810 öğrenci olmak üzere yaklaşık 12 bin öğrenciye, sinema sevinci yaşattı.

Sinemaya götürülen öğrenciler, ‘Rafadan Tayfa 2: Göbeklitepe' filmini izlediler. Film sonrası, mutlulukları yüzlerinden okunan çocuklar, etkinlikten duydukları memnuniyeti belirterek, başta Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ettiler.