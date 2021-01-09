Çocukların yağmur duasına komşular ‘amin' dedi

Kahramanmaraş'ta bir grup çocuk ‘çomçalı gelin' geleneğini sürdürerek, kurak geçen günler nedeniyle yağmur duasına çıktı. Komşuları tarafından çocukların çomçalı gelinine su döküldükten sonra çeşitli un, yağ ve şeker dağıtıldı.

Anadolu'nun birçok bölgesinde olduğu gibi Kahramanmaraş'ta da çocukların yağmur duası oyunu, Onikişubat ilçesi Karamanlı Mahallesi'ndeki çocuklar tarafından icra edildi. Tahtadan bir çomça ile hazırlanan bir gelin kuklasını eline alan çocuklar, kapı kapı komşularını gezerek komşularından un, yağ, şeker, bulgur gibi çeşitli gıda maddeleri topladı. Toplama sırasında çocuklar, ‘çomçalı gelin ne ister' diye maniler de söylerken, mani sonunda, ‘Allah'tan yağmur ister' diyerek de dua etti.

Kurak geçen günler nedeniyle çocukların yaptığı duaların kabul olacağı inancında olan yöre halkı, toplanan yiyecekleri ise köfte ve tuzsuz ekmek yaparak yoldan geçenlere ikram etti.

Mürüvvet Kılıç, “Biz çocuktuk ve 35-40 yıl önce yapardık. Gider komşulardan kapı kapı yağ ve tuz gibi ürünler isterdik. Onlarla köfte ve tuzsuz ekmek yapılır ve annelerimiz gelene gidene dağıtırdı. Bizler de onu yerdik ve camilerden çıkanlara da verilirdi. O zamanlar çok fazla toplandığı için durumu olmayanlara usulca verilirdi. Böyle güneşli günlerde yapardık ve bir bakardık gök gürülder ve rabbim yağmuru verirdi. İnşallah Allah'ım bizlere de şimdi hayırlı yağmurlar verir” diye konuştu.

Toplanan ürünlerle köfte hazırlayan Ayşe Cemiloğlu ise, “Bu gelenek eskiden beri olan bir şey ve çomçalı gelin diye yapılır. Yağmur duasına çıkılır isteyen istediği ürünü verir, karışık yemek yapılır ve herkese dağıtırız inşallah bu yapılanlardan sonra da yağmurumuz olur” diye konuştu.

Çomçalı geleneği yapılan yemekler ve çocukların dualarının ardından sona erdi.