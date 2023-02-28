Cumhurbaşkanı Erdoğan: “15 bin lira taşınma yardımını bugün itibarıyla ödemeye başlıyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Maddi külfetlerini hafifletecek adımları atıyoruz. Evleri kullanılamaz hale geldiği için kiraya çıkacak depremzedelerimize 3 ila 5 bin lira kira yardımı yapıyoruz. 15 bin lira taşınma yardımını bugün itibarıyla ödemeye başlıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile ikinci depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden Afşin ilçesine geçti. Erdoğan ve beraberindekiler, burada kurulan çadır kenti ziyaret etti. Depremzede ailelerle görüşen Erdoğan, açıklamalarda bulundu.

“15 bin lira taşınma yardımını bugün itibarıyla ödemeye başlıyoruz”

Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”Gerek hava şartları, gerekse deprem alanının genişliği sebebiyle çeşitli zorluklarla karşılaşmış olsak da ilk günden itibaren sizlerin yanındayız. İlçemizi biran önce ayağa kaldırmanın gayreti içerisinde oldukça Afşin'de de yaraların hızla sarıldığını görüyoruz. İlçemizde ihtiyaç duyulan çadırlar dağıtıldı. Şimdi de konteynerleri süratle yerleştirerek, çadırlardan konteynerlere geçmeye başlayacağız. Altyapı çalışmaları devam ediyor. Gıda temini, elektrik, içme suyu ve diğer ihtiyaçlarla ilgili herhangi bir sıkıntı kalmadı. Maddi külfetlerini hafifletecek adımları atıyoruz. Evleri kullanılamaz hale geldiği için kiraya çıkacak depremzedelerimize 3 ila 5 bin lira kira yardımı yapıyoruz. 15 bin lira taşınma yardımını bugün itibarıyla ödemeye başlıyoruz. Depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlarımızın acil ihtiyaçları için 100 bin lira veriyoruz. Felaketten etkilenen vatandaşlarımıza 10'ar bin lira ödeme yapıyoruz. Depremzedelerimizi en kısa sürede kalıcı konutlara kavuşturmak için de yoğun gayret gösteriyoruz. Afşin genelinde 4 bin 516 binadaki 9 bin 295 bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Kahramanmaraş'ın tamamına baktığımızda bu rakamın 45 bin 475 binada 119 binden fazla bağımsız bölüme ulaştığını görüyoruz” diye konuştu.

“Mart ve nisan ayında 309 bin konutun temeli atılacak”

Deprem bölgesinin tamamında mart ve nisan aylarında temelini atacakları konut sayısının 309 bini bulduğunu hatırlatan Erdoğan, ”18 bin 681 köy evini Kahramanmaraş'ta inşa edeceğiz. Hasar tespitlerinden sonra bu sayılar kesinleşecek. Allah'ın izniyle ilçemizdeki maddi kayıpların tamamını telafi edeceğiz. Sizlerden devletinize, hükümetinize güvenmenizi istiyorum. 1 yıl içerisinde bunları tamamlayıp, sizleri evlere getireceğiz. Van'da, Bingöl'de, Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de, Kütahya'da nasıl bu işi başardıysak, Allah'ın izniyle 11 vilayette de bunu başaracağız. Devlet olarak bugüne kadar hiçbir vatandaşımızı bırakmadıysak bugün de aç ve açıkta kimseyi bırakmayacağız. Zor günlerin üstesinden hep beraber geleceğiz. Huzurlarınızda Cumhur İttifakı olarak Devlet Bahçeli, Mustafa Destici ve milletvekillerimizle buradayız. Sizlerin yanında olduk. Buradan da Malatya Doğanşehir'e geçip, oradaki kardeşlerimizle kucaklaşacağız” diyerek sözlerini tamamladı.