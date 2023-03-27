Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışını yapmıştı, esnaflar yeni iş yerlerinde ticari hayatına başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın depremin merkezi Kahramanmaraş'ta açılışını yaptığı 'AFAD Kocaeli Çarşısı'nda esnaflar yeni iş yerlerinde tam müşterilerine hizmet veriyor.

Kahramanmaraş'ta iki büyük depremde iş yerleri yıkılan ve ağır hasar gören küçük esnafa yönelik Kocaeli Valiliği koordinesinde "AFAD Kocaeli Çarşısı" kuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen çarşıda bakkal, terzi, lokanta, terzi, kırtasiye, elektronik eşya tamircisi, konfeksiyon, kuaför, dönerci ve birçok sektörde faaliyet gösteren esnaf faaliyetine başladı.

"Benim yaşım 50, ilk defa yakın gördüm"

Trabzon Caddesi'nde 12 yıldır esnaflık yaptığını belirten Salih Demirci, "Sağ olsun Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Kocaeli Valimiz, belediye başkanlarımız inanın çok çalıştılar. Bir şeyler yapmak için çok çabaladılar. Cumhurbaşkanımız sağ olsun geldi, çok sevindik. Benim yaşım 50, ilk defa yakın gördüm. Çok sevindim. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah'ım devletimize, milletimize zeval vermesin" diye konuştu.

"Gelecek günlerde umutluyuz"

Devlet ve milletin el ele olduğunu ifade eden Mustafa Çiçek, "Umutluyuz devletimiz, milletimiz, esnaflarımız birlikte el ele. Bu zor günleri atlatacağımıza inancımız sonsuz. Buradan emeği geçen tüm yetkililerimize çok teşekkür ediyoruz. Burada esnaflarımızı yeniden canlandırma adına güzel çalışmalar başladı. Gelecek günlerde umutluyuz. Sayın Cumhurbaşkanımız olsun, İçişleri Bakanımız olsun genel olarak da yetkililerimiz her şeyimizle ilgileniyor burada" şeklinde konuştu.

"Rızkımızın peşindeyiz"

Elektronik eşya tamircisi Mustafa Dikici ise, "İş yerimiz ağır hasarlı olduğundan dolayı buraya geldik. Burayı da bizim Cumhurbaşkanımızın önerisiyle Kocaeli Valiliği yaptı. Burada açılış olduğundan beri geliyoruz bekliyoruz, rızkımızın peşindeyiz. Ekmek peşindeyiz, çalışıyoruz. Müşterilerimiz de buraları öğrenecek" dedi.