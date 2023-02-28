İhlas Haber Ajansı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elbistan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine geldi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile ikinci depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine geldi. Burada Yunusemre Mahallesi'nde kurulan geçici barınma merkezine geçen Erdoğan ve beraberindekilerin depremzede ailelerle bir araya geleceği belirtildi. Depremzedelerle görüşecek olan Erdoğan'ın daha sonra açıklamalarda bulunması bekleniyor.

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