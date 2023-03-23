Cumhurbaşkanı Erdoğan: “İnşallah 1 yıl içerisinde kalıcı konutları bitirerek vatandaşlarımıza teslim edeceğiz”

Kahramanmaraş'ta 7 bin 353 kalıcı konut ve 620 köy evinin temel atma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konutların bir yıl içerisinde tamamlanarak sahiplerine teslim edileceğini söyledi.

Ramazan ayının ilk gününü Kahramanmaraş'ta geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi ziyaretin ardından Kahramanmaraş ve ilçelerinde yapılacak 7 bin 353 kalıcı konut ve 620 köy evinin toplu temel atma törenine katıldı. Burada depremzedelere hitaben konuşan Erdoğan, kalıcı konutları 1 yıl içerisinde sahiplerine teslim etmenin gayreti içerisinde olacaklarını söyledi. Depremde ölenlerin sayısının 50 bini aştığını belirten Erdoğan, “Dünyada başka böylesine büyük alanda şiddetli yıkıma yol açmış bir felaket karşısında bu kadar kısa sürede toparlanıp yeniden inşa aşamasına gelecek başka ülke yoktur. Daha önemlisi 1 yılda yıkılan şehirlerini ayağa kaldıracak bir başka ülke de bulamazsınız. Bizim farkımız devlet ve millet el ele vererek her türlü zorluğun üstesinden gelme kabiliyetine sahip olmamızdır. Biz Van depreminde bunu yapmadık mı, Bingöl'de, Kütahya'da, Antalya'da, İzmir'de bunu yapmadık mı. Daha ne diyeyim. Nerede bir deprem ve afet varsa hepsinde ta Kastamonu'ya kadar, nerede bir afet varsa biz bunların üstesinden geldik“ dedi.

Mayıs ayında 100 bin konteynere ulaşılmış olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mayıs ayına kadar 100 bin konteyner sayısına ulaşılmış olacağını belirterek, “Enkazın yarısından fazlasını kaldırdık. Bölgede dağıttığımız çadır sayısı 525 bini, hizmete sunulan konteyner sayısı 32 bini buldu. Konteyner ve prefabrik kentlerin kurulumu hızla sürüyor. Mayıs ayına kadar inşallah 100 bin konteynere ulaşmış olacağız. Bölge genelinde faaliyette olan geçici barınma merkezlerimizde 2.5 milyon insanımıza hizmet veriyoruz. Kahramanmaraş'ta 600 bine yakın vatandaşımıza barınma imkanı sağladık. Konteyner çarşılar oluşturuyoruz. Mevcut organize sanayi bölgelerimizi güçlendirirken, Afşin'e de yeni bir organize sanayi bölgesi kuruyoruz” diye konuştu.

Temeli atılan konut sayısı 18 bini buldu

Erdoğan, bugüne kadar temeli atılan konut sayısının 18 bini bulduğunu ifade ederek, konutların 1 yıl içerisinde tamamlanarak sahiplerine teslim edileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Mevcut planlamaya göre 1 yıl içerisinde 319 bin konut ve köy evi, toplamda da 650 bin konutu yapacağız. Zemin etütü biten yerlerde hemen ihaleleri yapıp, sözleşmeleri imzaladık ve inşaat aşamasına geçtik. Bugüne kadar 40 bin 105 konutun ve 6 bin 223 köy evinin inşasıyla ilgili hazırlıkları bitirip ihalesini yaptık. Hasar tespitlerinin ardından Kahramanmaraş'ta 77 bin 57 afet konutu ve 30 bin 310 köy evi inşa etmek için kolları sıvadık. Bu rakamlar halen süren tespit çalışmalarının sonuçlarına göre artabilecektir. Diğer illerle birlikte temelini attığımız konut ve köy evi sayısı 18 bini buluyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de eşlik etti.