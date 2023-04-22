Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karanlık pazarlıklarını örtmek için durduk yere etnik köken tartışması açıyorlar”

Durduk yere mezhep tartışması açıyorlar. Durduk yere yalan ve iftira mahsulü kampanyalar başlatıyorlar. Halbuki bu ülkede kimse kimseye kökeni de mezhebini de sormaz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta konteyner kentte depremzedelerle bir araya gelerek bayramlaştı. Burada depremzedelere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun Karadeniz gazıyla ilgili açıklamalarına ilişkin, “Dedik ki bir ay boyunca konutlarda kullanılan gazın tamamı bir yıl boyunca da mutfak ve su ısıtma amaçlı kısmı ücretiz olacak ama bay bay Kemal buna inanmadı. Bay bay Kemal'in yanındakiler buna inanmadı. Hele hele yavrucuklar var bunun yanında. Onlar da dediler ki ‘Hani Karadeniz gazı, nerede, ne zaman çıkacak'. Ya gözünüz var kör müsünüz? İşte doğalgaz yanıyor ama bunların gözleri var görmez, kulakları var duymaz, kalpleri var mühürlü. Benim milletim görüyor ya yeter” dedi.

“Gabar'da 1 milyar dolayı aşkın rezerv”

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, Gabar'da 1 milyar doları aşkın değerde bir rezerv bulunduğunu belirterek, kaynağını Karadeniz gazı ve kendi ürettiğimiz petrolden alacak Aile ve Gençlik Bankası kurulacağını söyledi. Erdoğa, “Şimdi Gabar'dan da çıkıyor ama bunlar buna da inanmazlar. Gabar'da elhamdülillah rezerv, bir milyar doları aşkın çıkıyor. Biz ülkemizin ve devletimizin imkanlarını büyüttükçe milletimizin refahını, huzurunu, güvenliğini güçlendirmeye devam edeceğiz. Bu anlayışla Karadeniz gazını ülkemize kazandırırken yeni yeni bir adım daha atıyoruz. Kaynağını Karadeniz gazı ve kendi ürettiğimiz petrolden alacak Aile ve Gençlik Bankası kuruyoruz. Ailemizin taşıyıcısı olan ev kadınlarımızın emekliliğine buradan destek vereceğiz” dedi.

“Karanlık pazarlıklarını örtmek için durduk yere etnik köken tartışması açıyorlar”

“Başkaları yaptığında hayranlıkla seyrettikleri teknolojik gelişmelerin altında kendi ülkemizin, kendi insanımızın imzasının olmasından rahatsızlık duyanların gerisindeki halet-i ruhiyeyi ve siluetleri sizler iyi biliyorsunuz” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “PKK'sından FETÖ'süne, terör örgütleriyle pazarlık yaptıklarından elbette bundan rahatsız olurlar. Küresel emperyalizmin temsilcisi kurumlara sözler verince elbette bunlardan rahatsız olurlar. Dikkat ederseniz bu karanlık pazarlıklarını örtmek için durduk yere etnik köken tartışması açıyorlar. Durduk yere mezhep tartışması açıyorlar. Durduk yere yalan ve iftira mahsulü kampanyalar başlatıyorlar. Halbuki bu ülkede kimse kimseye kökeni de mezhebini de sormaz. Bugüne kader Erdoğan'ın ağzından böyle bir şey duydunuz mu? Ana muhalefet liderinin hangi mezhepten olduğu bizi hiç düşündürmez, saygı duyarız. Hangi mezhepten olursa olsun saygı duyarız. Ama bunu kalkıp istismar vasıtası yapmak, bir mutfak pozisyonu içeresinde bunu anlatmanın ne anlamı var” şeklinde konuştu.

“İstismar siyaseti ülkemizde zemin tutmaz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim öncesi havayı bozmak için ortaya konulmak istenen istismar siyasetinin zemin tutmayacağının altını çizerek şunları söyledi:

“Seccade nedir, secde nedir bilmeyenlerin, ağızlarından çıkanlardan bir haber olanların, seçim öncesinde havayı bozmak için başlattıkları bu istismar siyaseti ülkemizde zemin tutmaz. Sen seccadeye ayakkabın ile basabilirsin. Kıblesi Kabe olmayanın da seccadesi bu şekilde olur. Bize de bir seccade Hediye ettiler. Dedik ki ‘inşallah biz bu seccadeyi 15 Mayıs'ta şükür secdesinde kullanacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün arkasına sığınarak bu ülkeye faşizmin en ilkel şeklini dayatanların devri kapanalı çok oldu. Kahramanmaraş sadece depremin fay hatlarının değil geçmişte siyasi ve sosyal fay hatlarında yapılan tahriklerinde acısını çekmiş bir şehirdir. Şimdi birileri tekrar eski Türkiye'nin diğer tüm hastalıkları gibi bu konuları da kaşımanın, kanatmanın insanları birbirine düşman etmenin peşinde. Ne kadar uğraşırsa uğraşsınlar. İnşallah buna da izin vermeyeceğiz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından Kahramanmaraş'tan ayrıldı.