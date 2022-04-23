Cumhurbaşkanı Erdoğan şehidin babasıyla telefonda görüştü

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi şehit Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök'ün ailesini ziyaret ettiği sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonla arayarak şehit babasına başsağlığı diledi.

Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök (23) son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Hasancıklı Mezarlığındaki şehitlikte toprağa verildi. Törene katılan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, şehit toprağa verildikten sonra şehidin baba ocağına gitti. Kirişçi'nin telefonundan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şehidin babası Osman Gök ile görüştü. Erdoğan, Gök'e başsağlığı dileklerini ileterek, “ Öncelikle cennete uğurladığımız evladımız bizim gurur abidemiz. Tüm aileye sabırlar niyaz ediyoruz. Siz sevgililer sevgilisi peygamberimize evladımızı komşu olarak uğurladınız. Ama kanları yerde kalmadı kalmıyor. Şuan itibariyle 52 teröristi öldürdük. Bu artarak devam ediyor edecek. Az öncede Hulusi paşamla da görüştüm. Gerek Irak'ta gerekse Suriye'nin kuzeyinde bu operasyonlar devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinde de ciddi manada terörist etkisiz hale getirildi. Bundan tabi geri durmayacağız kararlı bir şekilde devam edeceğiz” diyerek şehidin annesine de başsağlığı dileklerini iletti. Şehidin babası Gök, Cumhurbaşkanı Erdoğan 52 teröristin öldürüldüğünü söylemesi üzerine, “Çok memnun oldum bu haberi verdiğiniz için” dedi.