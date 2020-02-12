İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kahramanmaraş'ta sevgi seli

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100’ncü yılı etkinlikleri için kente gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'ncü yılı etkinlikleri için kente gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, düşman işgalinden kurtuluşunun 100'ncü yılı kutlamalarına katılmak üzere Kahramanmaraş'a geldi. Erdoğan, havalimanı çıkışında vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. Havaalanı kavşağında ellerinde karanfillerle bekleyip sevgi gösterisinde bulunan kadın ve çocuklara Cumhurbaşkanı Erdoğan çevre dostu çay hediye etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.