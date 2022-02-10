Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kahramanmaraş'tan kelle paça

Kahramanmaraş'tan korona virüse yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a kelle paça gönderildi.

Kelle paça grip ve enfeksiyonlara karşı içindeki yüksek kolajen nedeniyle Kahramanmaraş'ta çokça tercih ediliyor. Sarımsak ve kırmızıbiber eşliğinde servis edilen kelle paçalar, kışın vatandaşları gribe karşı koruyor.

Kelle paçalar bu sefer 5 Şubat'ta korona virüse yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi için hazırlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşine Kahramanmaraş'tan kargoyla kelle paça gönderen Hacı Fidan yaptığı açıklamada, “Kısa bir süre önce Cumhurbaşkanımız korona virüse yakalandığını öğrendik. Kendisine buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kahramanmaraş kelle paçasının vücut direncini içindeki kolajen, sarımsak ve sumak ekşisinin besleyici olmasından dolayı, bir kurum temsilcisi Ankara'ya Cumhurbaşkanımıza sunmak üzere bizden 12 kişilik kelle paça siparişi aldı. Tazeye en yakın gıda donmuş gıdadır. Cumhurbaşkanımıza kelle paçamızı kuru buz teknolojisi ile gönderdik. Cumhurbaşkanımıza buradan afiyet olsun ve geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum” dedi.