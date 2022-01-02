Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üzerinde portresi bulunan bakır tepsiyi hediye etmek istiyor

Kahramanmaraş'ta krom ustası, üzerinde portresi bulunan bakır işleme tepsiyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmek istiyor.

Kahramanmaraş Küçük Sanayi Sitesi'nde esnaf Hüseyin İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a el işi bakır tepsi hediye etmek için harekete geçti. Onikişubat ilçesi Altınova Mahallesi'ndeki ikametinde işe koyulan İnce, Erdoğan'ın portresi ve cumhurbaşkanlığı forsunu bakır tepsi üzerine nakşetti. Eseri tamamlayan İnce, bakır işleme tepsiyi evinin başköşesinde sergiliyor.

Hediyeyi severek hazırladığını söyleyen İnce, “5 kilogramlık ve 90 santimetre çapında bakır. Yaklaşık 1 ay planlaması sürdü ve 20 gün yapımı sürdü. Her yeri çekiçle işlemelidir. Bu bakır tepsi üzerince Cumhurbaşkanımızın forsu ve portresi var. İnternette başkanımızın 'Biz bu millete efendi değil hizmetkar olmaya geldik' sözlerini gördüm ve yazdım. Bunu Cumhurbaşkanımıza kendi ellerimle teslim etmek istiyorum” dedi.