Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güngör'e ödül

60 oy oranıyla Türkiye genelinde üçüncü olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'e ödül verdi.

AK Parti'nin Kızılcahamam'da gerçekleştirilen 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılan Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde en çok oy alan büyükşehir, il ilçe ve belde belediye başkanlarına da ödüllendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden ödülünü alan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın takdimleriyle Yerel Seçimlerde Büyükşehir Belediyeleri arasında üçüncülük ödülümüzü aldık. Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakı teşkilatlarımıza ve başarının asıl sahibi hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.