Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “Hangi manipülasyonu yaparlarsa yapsınlar yolumuza devam edeceğiz”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde seçim bürosu açılışına katıldı. Fuat Oktay, yaptığı konuşmada, “Terörle mücadelede gece demedik, gündüz demedik ve demeyeceğiz de. Teröristlere, hainlere adları ne olursa olsun; adı FETÖ'dür, adı PKK'dır, adı DEAŞ'dır, adı bilmem nedir. Kaçacakları delik bırakmayana kadar onları kovalamaya devam edeceğiz dedik ve ettik. Hem sınırın içinde hem de sınırların ötesinde. Türkiye'ye rahat vermeyene Türkiye'ye rahat vermemeyi aklından geçirene biz dünyayı dar ederiz dedik ve bugün onlara dünyayı dar ediyoruz. Türkiye'yi ekonomik anlamda dünyanın sayılı ülkeleri arasına getireceğiz dedik. Türkiye bugün dünyadaki 17. Büyük ekonomisine sahip. Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi manipülasyonu yaparlarsa yapsınlar; patatesle mi oynayacaklar, patlıcanla mı oynayacaklar, biberle mi oynayacaklar, dövizle mi oynayacaklar buyursun oynasınlar biz yolumuza devam edeceğiz” dedi.

"EÜAŞ işçilerimiz mağdur olmayacak"

Açılışa katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da, yaptığı konuşmada, “Afşin-Elbistan A Termik Santrali ile birlikte Afşin-Elbistan Linyitleri (AEL) Kömür İşletmesinin 20 yıllığına Çelikler Holding'e devrolmasının ardından burada çalışan kamu işçilerin mağduriyet yaşamayacak. EÜAŞ Genel Müdürümüz ile görüştük ve bin 200 kadrolu elemanımıza ne istiyorsunuz diye sorulduğunu ve taleplerini aldık dedi. Şuanda titiz bir çalışma yürütüldüğünü ifade ederek, hiçbir işçimizi mağdur etmeyeceğiz. Hiç kimsenin isteği ve talebi dışında bir tasarrufta bulunmayacağız dedi. İşçilerimiz rahat olsun” açıklamasında bulundu.