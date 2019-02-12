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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, satırla dondurma kesti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş’ta satırla Maraş dondurması kesti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş'ta satırla Maraş dondurması kesti.


Kervanhan Tesislerinde Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu ve ekibi tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, burada kendisi için hazırlanan Maraş dondurmasını satırla keserek beraberindekilere ikram etti.


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, dondurma şovunun ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve beraberindekiler ile Elbistan ilçesine hareket etti.

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