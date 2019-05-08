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Çürük kavak ağacı otomobilin üzerine devrildi

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde kökü çürüyen kavak ağacı, rüzgarın da etkisiyle park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kökü çürüyen kavak ağacı, rüzgarın da etkisiyle park halindeki otomobilin üzerine devrildi.



Olay, Güneşli Mahallesi Şehit Levent Kuşoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir evin bahçesindeki kavak ağacı, kökünün çürümesi sonucunda rüzgarın da etkisi ile devrildi. Ağacın bir kısmı, yol kenarında park halinde duran otomobilin üstüne düştü. Kilolarca ağırlıktaki dallar, otomobilin arka camını patlatırken aracın kaporta kısmına da zarar verdi. Aracın üzerindeki dallar, hızar makinesi yardımıyla temizlendi.

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