Dadağlı Köprüsü tamamlandı

Kahramanmaraş'ta Onikişubat'ın Dadağlı Mahallesi'nde inşa edilen 30 metre uzunluğa ve 13 metre genişliğe sahip yeni köprü sıcak asfaltla birlikte tamamlandı.

Bir süre önce Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde Onikişubat ilçesinin kırsal mahallelerinden Dadağlı'da inşa edilen yeni köprünin inşası tamamlandı.

Bölgenin girişindeki Deliçay adlı akarsu üzerine yapımı gerçekleştirilen toplamda 30 metre uzunluğa ve 13 metre genişliğe köprüde asfaltlama çalışmaları da gerçekleştirildi. Trafikte aksamaların önüne geçecek köprü, bölgeye ulaşımı da önemli ölçüde kısaltılıyor.

Dadağlı Mahalle Muhtarı Adem Sarıtürk, “Mahallemizin girişinde yer alan köprü deforme olmuş ve artık trafik yoğunluğunu kaldıramaz hale gelmişti. Bu köprüden yaklaşık 10 civarında mahalle ve 30 bin civarında hemşehrimiz faydalanıyor. Bundan dolayı köprü bölge ulaşımında büyük önem arz ediyordu. Çalışmalarından dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör olmak üzere emeği geçen herkese şahsım ve mahallem adına teşekkür ederim” dedi.