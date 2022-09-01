Dağcılar Ağrı Dağı zirvesinde

Kahramanmaraşlı dağcılar, 5137 rakımlı Ağrı Dağı'na tırmandı.

Kahramanmaraş'ta faaliyet gösteren Dağ Aslanları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübünün 5 üyesi Ağrı Dağı tırmanışına 2 bin 200 rakımlı bölgeden başladı. 3 gün sonra dağın zirvesine ulaşan 5 dağcı Kahramanmaraş'ın gastronomi turizmine katkı sunan Alpedo Kervan Pastanelerinin logolarının bulunduğu bayrağı açtı.

Dağ Aslanları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Hikmet Besni, “30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı kutlamaları nedeniyle Türkiye'nin en yüksek zirvesi olan 5137 rakımlı Ağrı Dağı zirvesine kurtuluş tırmanışı yaptık. Tırmanışımızı gıda sektörünün zirvesi olan Alpedo-Kervan Pastaneleri katkılarıyla gerçekleştirmiş bulunmaktayız” dedi.

Alpedo Dondurma Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu ise, tırmanışı gerçekleştiren ve zirvede Alpedo bayrağını dalgalandıran sporculara teşekkür etti.