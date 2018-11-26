Debgici: "Kim aday olursa onlarla yol yürüyeceğiz"

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, 31 Mart'ta her seçimde olduğu gibi çıtayı en üst seviyede tutacaklarını söyledi

Partisinin il binasında basın mensupları ve milletvekilleriyle toplantı düzenleyen Debgici, büyükşehir belediye başkanlığında hizmetlerde bulunan Fatih Mehmet Erkoç'a teşekkür etti.

Kahramanmaraş'ta büyükşehir ve 11 ilçe belediyesinin AK Parti'li belediyecilikle hizmetlerine devam edeceğini söyleyen Debgici, “Bizler tüm teşkilat mensupları olarak, genel merkezimin önderliğinde onların direktifinde, tüm milletvekillerimizle birlikte Kahramanmaraşımızda tüm adaylarımızın kazanması yolunda en üst düzeyde her zaman olduğu gibi gayret göstereceğiz. Bizim en büyük destekçimiz, kahraman şehrimizin kahraman evlatları olacaktır" dedi.

Büyükşehir Belediyesi'nde bir aday değişikliği olduğunu ifade eden Debgici, "Bayrak el değiştiriyor ve daha iyi hizmetler oluşması için hizmet yarışına giriliyor. Bu kapsamda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız, Hayrettin Güngör olarak cumhurbaşkanımız tarafından açıklandı. İlçe belediye başkan adaylarımızda 10 güne kadar açıklanacak. Kimler aday olursa bizler onlarla beraber yol yürüyeceğiz” diye konuştu.