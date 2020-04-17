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Dede ve babaanne sevgisi mesafe tanımadı

Balıkesir’de yaşayan 5 yaşındaki küçük Azra, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Kahramanmaraş’ta yaşayan babaannesi ve dedesine sürpriz yaptı.

Balıkesir'de yaşayan 5 yaşındaki küçük Azra, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Kahramanmaraş'ta yaşayan babaannesi ve dedesine sürpriz yaptı.


Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Zabıtası Müdürlüğü, Balıkesir'de ikamet eden Polis Memuru Önder Avan ve Öğretmen Esra Avan'ın kızları 5 yaşındaki Azra Deniz Avan'ın sipariş ettiği dondurma ve tatlıyı dedesi ve babaannesine ulaştırdı.


Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Zabıtasını arayan küçük Azra, Andırın İlçesi Darıovası Mahallesi'nde ikamet eden dedesi Ömer Avan (71) ile babaannesi Eşe Avan'a (68) tatlı ve dondurma göndermek istediğini iletti.


Küçük Azra'nın talebi üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, dede Ömer Avan ile babaanne Eşe Avan'ı evlerinde ziyaret ederek, torunları küçük Azra'nın mesajını ilettiler.


Zabıta ekiplerini karşısında gören ve torunundan aldığı mesajı duyan dede Ömer Avan, büyükşehir belediyesine duyarlılığından dolayı teşekkür etti.


Küçük Azra Deniz Avan iseM“Ben sizleri çok özledim. En kısa zamanda gelebilirsek geleceğiz. Ama virüsler gidince. Ellerinizden öperim” dedi.

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