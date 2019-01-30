Deliktaş: "Kasis bir trafik kültürü değildir"

Deliktaş, yaptığı açıklamada, trafikteki riskleri önlemede ilk olarak kasisin akla geldiğini ifade ederek, "Kasis bir takım önlemeler alırken aslında daha ciddi sorunları da beraberinde getiriyor. Bunlardan ilki o kasis olan bölgelerden ambulans itfaiye ve benzeri araçlar acil hareket etmesi gereken araçlar. Bu kasisli yollarda çok ciddi sorunlar yaşayabilirler. Acil giden ambulansın içindeki hasta sarsılsa veya düşse çok ciddi sonuçlara neden olur. Biz bu anlamda kasisleri çok tasvif etmiyoruz'' dedi.

Israrla kasis talebi aldıklarını vurgulayan Deliktaş, ''Biz bunu yıkmaya çalışıyoruz. Zaten kasis 2009-2018 yılı karayolları trafik kanununa göre yolda engelleyici faktörler bulundurması doğru değil. Tabi bunları bir anda oluşturamıyorsunuz. Bir anda bu düşünceleri yok edemiyorsunuz. Yüzlerce kasis var. Riskli olmayan yerlerde yavaş yavaş kasisleri sökmeye başladık. Yeni kasis montajı mümkün olduğu kadar yapmıyoruz. Kasis bir trafik kültürü değildir. Aslında vatandaşlarımızın trafik kurallarına, birbirlerine karşı saygı göstermemesine karşı fiziki bir tedbir olarak görüyoruz. Bu tedbirleri bazı şeyleri çözerken de bazı sorunlara da neden oluyor. Trafik kurallara uyulursa sorun çözülür. Sıkıntı bu kanunlara uymamaktan kaynaklanıyor. Kasisi bu şekilde devam ettiremeyiz. Eğer bu şekilde devam ettirirsek bir süre sonra şehirde hareket edilmez hale gelir. Bunların farkında olduğumuz için daha kalıcı çözümler üreteceğiz. Yavaş yavaş kasisleri ortadan kaldıracağız'' ifadelerine yer verdi.