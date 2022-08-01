Della Miles'ten "Domdom Kurşunu"

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde asrın ozanı Aşık Mahzuni Şerif anısına düzenlenen Elbistan Festivali, ABD'li sanatçı Della Miles ve Yavuz Bingöl konserleri ile tamamlandı. ABD'li sanatçı Miles, Aşık Mahzuni Şerif'in ‘Domdom Kurşunu' adlı eserini Türkçe seslendirdi.

Yüz binlerce kişinin buluştuğu Elbistan Festivali'nin final gecesinde sahneye çıkan ABD'li ünlü vokalist Della Miles, İngilizce ve Türkçe şarkılar seslendirdi. Miles, Mahzuni Şerif'in ‘Domdom Kurşunu' adlı eserini de Türkçe söyledi. Miles, izleyicilerden tam not aldı. Sahneden inerek seyircilerin arasına giden Della Miles, büyük sevgi gösterisi ile karşılaştı. Başkan Gürbüz de çiçek takdimi için çıktığı sahnede Miles'le ‘Domdom Kurşunu' türküsüne düet yaptı.

Elbistan Festivali'nin finalinde ise sahneye çıkan Yavuz Bingöl, Aşık Mahzuni Şerif ve Abdurrahim Karakoç'un memleketinde olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, sahneden yaptığı konuşmada, ‘Türkiye'nin en büyük festivalini yapıyoruz' sözünün gerçeğe dönüştüğünün altını çizerek, “Tüm dünyada Elbistan'ın adını duymayan yer kalmadı” dedi.

Başkan Gürbüz, “Elbistan tek yürek' diyerek, “Elbistan'ı, buradan Amerika'ya kadar duyurduk. Mahzuni Şerif'in türküleri, bir kez daha dilden dile söylendi. Elbistan denilince artık akla ülke gelmiyor. Türkiye'nin en iddialı festivalini yapmaya kararlıyız dedik ve başardık. Bizleri yalnız bırakmayan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Elbistan ayakta ve festivale sahip çıktı” şeklinde konuştu.