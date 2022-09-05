Denizi olmayan şehirde Balık Festivali coşkusu yaşanacak

Denize kıyısı olmamasına rağmen su kaynakları bakımından Türkiye'nin önemli kentlerinden olan Kahramanmaraş'ta bu yıl üçüncü kez Balık Festivali düzenlenecek.

21 ülkeye yıllık 17 milyon Dolarlık alabalık ihracatı yapan Kahramanmaraş'ta balık tüketiminin halka indirgenmesi için gerçekleştirilecek olan festival öncesi tanıtım toplantısı düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakalığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kahramanmaraş Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat Belediyesi, Dulkadiroğlu Belediyesi, Türkoğlu Belediyesi ve Kahramanmaraş Balıkçılar Derneği tarafından yürütülecek olan festival 10 Eylül Cumartesi günü Milli İrade Meydanı'nda başlayacak.

2 gün boyunca gerçekleştirilecek olan etkinliklerde 10 bin alabalık vatandaşlara ikram edilecek. Aynı zamanda etkinliklerde konserler, sergiler, yarışmalar ve farklı etkinlikler vatandaşlarla buluşturulacak.

Kervanhan'da yapılan basın lansmanında konuşan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, “Biliyorsunuz Kahramanmaraş alabalık üretiminde Türkiye'de birinci sırada. İnsanların balık tüketimini arttırmak, balığın önemli bir gıda olduğunu ve sağlık açısından önemli bir besin olduğunu tüketilmesi gerektiğini anlatmak ve farkındalık yapmak için gerçekleştirilen bir festival yapacağız ve bu yıl inşallah üçüncüsünü gerçekleştireceğiz. Bu festival Kahramanmaraş'ın tanıtımını da yapacak çünkü birçok dernek ve kuruluş dışarıdan gelecek bu festivale katılacak” dedi.

Balık tüketimini arttırmak için bu tarz organizasyonların önemine vurgu yapan Özdemir, “Bu festival 10 Cumartesi günü başlayacak ve saat 12.00'den 17.00'ye kadar çeşitli etkinlikler yapılacak. Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilecek olan organizasyonda zaman zaman akademik bilgileri olan hocaların söyleşileri, halk oyunları ve konserlerin olduğu aynı zamanda gün boyu alabalık ikramının olacağı bir organizasyon hedefliyoruz” diye konuştu.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş ise “2 gün boyunca iyi bir organizasyon olacak ve bu festivalde Kahramanmaraş'ın tanıtımını da iyi bir şekilde yapacağız. Türkoğlu Belediyesi olarak biz de bu festivale katkı sağlayacağız. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Kahramanmaraş Balıkçılar Derneği Başkanı İbrahim Sarı da, Kahramanmaraş'ın bir su şehri olduğunu ve balıkçılık sektörünün geliştiğini ifade ederek bütün vatandaşları 10 Eylül'deki balık festivalinde davet etti.