Deprem anında bir binanın çökmesi, diğerinin sallanması kamerada

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ikinci deprem anında cep telefonu kameralarına yansıyan bir görüntüde bir binanın sallanması ile arkadaki başka bir binanın da çökme anları yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili vuran depremin ardından sahada enkaz kaldırma ve yaraların sarılması için çalışmalar sürerken, 7.6'lık ikinci depremin yaşandığı o anlar ait görüntüler çıkmaya devam ediyor. İkinci deprem sırasında Kahramanmaraş merkezinde bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, bir binanın sallanması ve arkasındaki binanın çökmesi yer aldı. Korku dolu anların yaşandığı deprem anları başka vatandaşlar tarafından da görüntüledi. O görüntüler de de yine bir başka binanın çökmesi ile panik anları yer aldı.