Deprem balık ihracatını da vurdu: Üretim 7 milyon ton azalacak

Türkiye'de 17 milyon ton ile alabalık üretiminde ilk sırada olan ve 54 ülkeye ihracat yapan Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerin çok sayıda tesise zarar vermesi ve toplu balık ölümlerine neden olması nedeniyle yüzde 40 oranında düşüş beklendiği bildirildi. Bakanlığın destek vermesi ile tekrar ayağa kalkmayı hedefleyen balıkçılık sektörü ise umudunu kaybetmeyerek 2024 yılı için hedefine 20 milyon ton üretimi koydu

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından birçok sektör zarar gördü. Türkiye'de alabalık üreticiliği noktasında önemli bir yere sahip Kahramanmaraş'ta balıkçılık sektörü de depremden etkilendi. Denize kıyısı olmamasına rağmen barajlarda ve kıyı tesislerinde üretilen alabalıkların 54 ülkeye ihracatı yapılırken, yaşanan depremlerin ardından tesislerin zarar görmesi sonucunda üretim aşamasında olan tonlarca alabalık telef oldu. Kahramanmaraş Balıkçılar Dernek Başkanı İbrahim Sarı, yaklaşık 14 tesisin zarar gördüğünü söyleyerek, geçtiğimiz yıl 17 milyon ton üretimi gerçekleştirilen alabalık rekoltesinin bu yıl 10 milyon tona düşeceğini açıkladı.

“Toplu ölümler meydana geldi”

Kara tesislerinin tamamında suların kesilmesi nedeniyle toplu balık ölümlerinin meydana geldiğini aktaran Balıkçılar Dernek Başkanı İbrahim Sarı, “Deprem öncesinde Kahramanmaraş alabalık üretiminde birinci somun üretiminde ise 3'üncü sıradaydı. Biz bu üretilen balıkları işlenmiş bir şekilde yurt içi ve yurt dışı pazarlara sevkiyatını yapıyoruz. Yaklaşık 54 ülkeye ihracat yapılıyor. Türkiye'nin en büyük alabalık işleme tesisi de Kahramanmaraş'ta bulunuyor. Burada üretilen balıklar Katar, Rusya, Hollanda, Arap ülkeleri başta olmak üzere dünya çapına dağılıyor. Depremin ardından en çok kara tesislerimiz etkilendi. Yaklaşık 14 tesiste zarar var. Bunlarla ilgili bakanlığımız çalışmalar yapıyor. Balıkçılık anlamında Kahramanmaraş'ı normale döndürmeye çalışıyoruz. Bu tesisler birdenbire ayağa kalkacak tesisler değil. Bunun için zaman ve destekle ayağa kalkacak. Kara tesislerin tamamında suların kesilmesiyle toplu ölümler meydana geldi. Normale döndürmek adına her yıl küçük takviyeler ve desteklerle olduğu seviyeden daha yukarlara taşımaya çalışacağız” dedi.

“Gelecek yıl hedefimiz 20 milyon ton”

2024 yılında toparlanarak hedeflerinin 20 milyon ton alabalık üretimi olduğunu belirten Sarı “Geçen yıl yaklaşık 17 milyon ton üretimle Türkiye'de bir numara olan alabalık şu anda 10 milyon civarında bekleniyor. Maalesef hedeflediğimiz üretim değil. İnşallah toparlanarak 2024 yılında hedefimiz 20 milyon ton alabalık üretmek. Gönül ister ki bu hedefe ulaşalım fakat şu an için deprem nedeniyle üretimimiz 10 milyon tona düşmüş durumda. Küçülme olarak balıkçılık sektörü şu an yüzde 40 küçüldü. Bazı tesislerimiz de toplu balık ölümleri olduğu için kullanılamaz hale geldi. Bu konuda da yetkililerden yardım istiyoruz. Birçok kara tesisimizin tadilatları yapılarak yeniden balıklandırılması ile ilgili bakanlığımız bir çalışma yapıyor. İnşallah bize faydalı olacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.