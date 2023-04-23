Deprem bölgesinde hasar tespit çalışmaları Ramazan Bayramında da devam ediyor

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta binaların risk durumları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı 15 ekip tarafından Ramazan Bayramında da kontrol edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen, binalarda oluşan hasarın tespiti için çalışmalar sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı, Kahramanmaraş Çevre ve şehircilik İl Müdürlüğü bünyesinde 15 ekip Ramazan Bayramında da hasar tespit çalışmalarını sürdürmeye devam etti. İnşaat mühendisleri ve diğer ekipler bayramın birinci gününden itibaren binaların hasar durumunu belirleyerek sisteme veri girişi sağlıyor. Ekipler, hasar tespitinde mühendisler taşıyıcı sistemde deprem kaynaklı bir hasarın olup olmadığına bakıyor. Kolon ve kirişleri kontrol eden ekipler hasar olup olmadığını kontrol ediyor. Binalara ait kriterlere göre belirlenen hasar durumu e-devlet ya da www.hasartespit.gov.tr adresinden öğrenilebiliyor. Binasının hasar durumu için tespit yaptırmak isteyenler bu adreslerden ya da afet bölgelerindeki mobil iletişim merkezlerinden başvuruda bulunabiliyor.