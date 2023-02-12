Deprem köyleri de yerle bir etti, sadece bu köyde 33 kişi öldü

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler köyleri de yerle bir ederken, 33 kişinin hayatını kaybettiği Ördekdede Köyü'nde kocasının saçından sürüklemesiyle yaralı kurtulan kadın yaşadıklarını anlattı.

Türkiye'yi yasa boğan depremin 7'nci gününde ekipler sahada çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Gün geçtikçe depremin verdiği hasarlarda netleşiyor. Çok katlı yapıların olduğu şehir ve ilçelerin yanı sıra müstakil evlerden oluşan köylerinde depremle yerle bir olduğu dikkatlerden kaçmadı. İlk depremin merkez üssü Pazarcık ilçesine bağlı Ördekdede Köyü'de depremde neredeyse tamamen yıkıldı. Yıkılan evlerin enkazında kalan 33 kişi ise hayatını kaybetti. Depremde yakının kaybedenler ile enkazlardan kurtarılanlar o anları gözyaşı içinde anlattı.

Köy sakinlerinden Türkan Merter, "Yavrularımı kaybettim, hepsini kaybettim. Şaşkınım, 6 çocuğumu, torunlarımı, oğlumu hepsini kaybettim" diyerek yaşadığı acıyı anlattı.

Ailesinden 7 kişiyi kaybeden 86 yaşındaki dede Abdi Merter ise gözyaşları içerisinde, "Ölsem bundan iyiydi, ölmedim ben ne yapayım, çocuklarım içinde oturuyordu iki evim de yıkıldı" diye konuştu.

Oğlu ile toprak altında kaldığını belirten Hatice Ünal,"Beton geldi, üçgen şeklinde durmuş. Eşim beni karanlıkta saçımdan buldu, topraktan çekerek kurtardı" diyerek o anları anlattı.

Öte yandan AFAD koordinesinde köye çadırların kurulduğu ve vatandaşların ihtiyaçlarının da karşılandığı gözlendi.