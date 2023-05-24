Deprem sonrası çamura dönen doğa harikası eski görüntüsüne kavuştu

Kahramanmaraş'ın doğal güzelliklerinin başında yer alan ancak depremde çamura dönen ‘Yeşilgöz' 3 ay sonra eski görünümüne kavuştu.

Kahramanmaraş şehir merkezine 60 kilometre de bulunan Onikişubat ilçesi Tekir Mahallesi'ndeki Yeşilgöz, 4 mevsim ziyaretçisine eşsiz güzellikler sunuyordu. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrası doğa harikası bölgede önce sular çekildi, ardından su çamur rengini aldı. Aradan geçen 3 ayın ardından Yeşilgöz'ün suyu yeniden eski görünümüne kavuştu.

Depremler sonrası suyun çamur halinde aktığını ve şu anda suyun içilebilir hale geldiğini ifade eden vatandaşlardan Emrah Küçük, “Maalesef büyük bir deprem yaşadık. Bu suyumuz ilk etapta 4 gün çekildi. Daha sonrasında çamur şeklinde aktı. Yavaş yavaş durulmaya başlandı ama hala temiz değil. Eskiye nazaran içilebilir ama tam berraklığını almadı. Turkuaz rengi vardı ve hala yeşil çok nadir görülür adı Yeşilgöz ama. Nadiren yeşile dönüşür. Adı üstünde yeşil ancak su tam berraklığını aldığında turkuaz rengine dönüşecek” dedi.

Vatandaşların çevre temizliği konusunda da hassas olmasını isteyen Küçük, “Hafta sonları ful kalabalık oluyor burası havalar ısındığı için insanlar gelmeye başladı. İnşallah bu şekilde devam edeceğiz. İnsanlardan ricamız var özellikle çekirdek kabuklarını lütfen yere atmasınlar. Temizlenmiyor ve fırça ile süpürürken toprak da gidiyor. Diğer konularda yardımcı olalım ama çekirdek hassas” ifadelerini kullandı.