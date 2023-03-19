Deprem sonrası palet üretimi arttı

Kahramanmaraş'ta yaşanan yıkıcı depremlerin ardından çadır ve konteyner kentlerin altına konulan paletlerin üretimi artış gösterdi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle birçok ilden yardım ve destekler sürerken, bir yandan da hazırlanan çadır ve konteyner kentler için ahşap paletler de üretilmeye devam ediyor.

Usta ellerde ağaçların işlenmesiyle üretilen paletler, Kahramanmaraş başta olmak üzere 6 Şubat tarihinde meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen şehirlere gönderilerek depremzedelerin kaldığı çadır ve konteyner kentlerde kullanılıyor. Türkiye'nin çeşitli kentlerinde yetişen tomrukların işlenmesiyle üretilen paletler, kalitesi ve dayanıklılığı dolayısıyla fork-lift aracılığı ile kamyonlara yüklenip depremden etkilenen vatandaşların adeta imdadına yetişiyor.

Şu süreçteki üretimin insani yardım gayeli olduğunu dile getiren mahrukat işletmecisi Murat Kavak, “Biz burada imalatçı firma olduğumuz için palet imalatı yapıyoruz. Palet imalatı şu an fabrikalarda kısmi olarak başladı ama bu palet imalatımız havaların kötü seyretmesinden dolayı çadırların altına yaparak devam ediyoruz. AFAD, Kızılay ve Orman Bölge Müdürlüğünün destekleri ile aynı zamanda kişilerin kendi imkanları ile bu imkanlardan faydalanıyorlar. Deprem bölgelerine imal ettiğimiz paletlerde kar amacı gütmüyoruz. Geliş fiyatına ya da imal fiyatına bunları halkımıza elimizden geldiği kadar maddiyata yansıtmamaya çalışıyoruz” dedi.