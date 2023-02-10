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Deprem yollarda büyük hasar oluşturdu

Depremin şiddetini ortaya koyan Kahramanmaraş-Osmaniye karayolu üzerindeki Şekeroba Köprüsü’nde ağır hasar oluştu.

Depremin şiddetini ortaya koyan Kahramanmaraş-Osmaniye karayolu üzerindeki Şekeroba Köprüsü'nde ağır hasar oluştu.


Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ili etkiledi. Depremin vurduğu kentlerdeki yolların yarılması ve köprülerin hasar görmesi, bazı bölgelere ulaşılmasında zorluklara neden oldu. Depremin büyük etkisinin görüldüğü Kahramanmaraş-Osmaniye karayolu üzerindeki Şekeroba Köprüsü de ağır hasar aldı. Köprüde depremin şiddetinden dolayı oluşan eğim ve çatlaklara rağmen yardım ekiplerinin geçiş yaptığı görüldü.

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