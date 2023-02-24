Depremde 3 evi ve 1 dükkanı yıkılan Güzelöz: “Can kaybı olmadığından dolayı çok memnunuz”

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3 evi ile 1 dükkanı yıkılarak kullanılamaz hale gelen Mehmet Güzelöz, “Bina 1'incide değil, 2'nci depremde yıkıldı. 58 metrekare dükkan, 3 de kiracımız vardı. Allah'a şükür can kaybımız yok. Kiracılarım burada 1'inci depremden sonra dışarıdalardı. Can kaybı olmadığından dolayı çok memnunuz” dedi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen 11 ilde binlerce bina yıkıldı. Elbistan'da yaşayan Mehmet Güzelöz'ün de Güneşli Mahallesi'ndeki 3 evi ve 1 dükkanı hasar görerek kullanılamaz hale geldi. Depremde yaşadıklarını anlatan Güzelöz, ilk depremde ailesiyle ikamet ettikleri evlerinden zor kurtulduklarını dile getirdi.

Güzelöz, oturdukları binanın yıkılmadığını belirterek, “2'nci depremi ise Ulu Camii'nde namazımızı kıldık ve imam ile çay ocağında otururken yakalandık. Orada da büyük bir sarsıntıda zor dışarıya attık. Hepimiz toz duman içinde kaldık. İfade ederken gözümün önünde canlanıyor her şey. Yerler oynuyordu böyle, sanki ayakta duramıyorduk. Kendimizi zor kurtardık” diye konuştu.

Yaşadıkları daire haricinde 3 evi 1 de dükkanı olduğu bilgisine yer veren Güzelöz, hasar gören evler ve dükkana ilişkin, “Bu bina 1'incide değil, 2'nci depremde yıkıldı. 58 metrekare dükkan, 3 de kiracımız vardı. Allah'a şükür can kaybımız yok. Kiracılarım burada 1'inci depremden sonra dışarıdalardı. Can kaybı olmadığından dolayı çok memnunuz” ifadelerini kullandı.

“Elbistan'da zayiat olarak yüzde 70'i kırık”

Güzelöz, mal kayıplarının çok olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:

“Ben aracımda 3 gün yattım. Sonra kayınvalidemin kirada oturduğu yerde 2 gün yattım ama korku seliyle yattım. Tekrar parkta bekçi kulübesi tahsis edildi, orada kalıyorum. Yakınlarımdan teyzemle yengemi kaybettik. Onlara da Allah rahmet eylesin. Cenazelerine bile gidemedik, irtibat kuramadık. Herkes kendi telaşındaydı. Elbistan'da zayiat olarak yüzde 70'i kırık. Binalar yıkık vaziyette. Kalan binalar da hep riskli. Bu binalara tekrar nasıl girilir bilemiyorum.”