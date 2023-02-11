Depremde 6'ıncı gün: Kahramanmaraş'ta son durum havadan görüntülendi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde 6'ıncı güne girilirken, enkaza dönen şehir merkezindeki son durum dron ile havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili derinden etkileyen deprem Türkiye'yi yasa boğdu. Kahramanmaraş başta olmak üzere tüm illerde çöken binalarda mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için ekipler ilk andan itibaren yoğun çaba harcadı. Çalışmaların halen aralıksız devam ettiği illerden depremin merkezi Kahramanmaraş'ta son durum ise havadan görüntülendi. Dron ile binaların enkazlarının yer adlığı görüntüler şehrin yaşadığı büyük yıkımı gözler önüne serdi.

Bir çok yeri toz bulutu kaplarken, 6'ıncı günde de herkese umut olacak bir ses için ekipler çalışmasına devam ediyor.