Depremde bin 962 öğrencisini kaybeden Kahramanmaraş'ta buruk karne heyecanı

268 öğretmen ile bin 962 öğrenicinin hayatını kaybettiği depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, öğrenciler karnelerini almanın burukta olsa heyecanını yaşadı.

6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, 11 ilde büyük yıkım ve can kayıplarına neden oldu. Yaşanan yıkımlar, eğitim ve öğretime de engel oldu. Binlerce öğrenci bir süre okullarından uzak kaldı. Deprem bölgesinde büyük sıkıntılarla sürdürülen 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, bugün alınan karnelerle tamamlandı. Onikişubat ilçesinde depremlerde 224 öğrenci, 3 öğretmen ve 1 personelin hayatını kaybettiği Ayşe Gümüşer İlkokulu'nda ise karne heyecanı buruk yaşandı. İlkokulu ziyaret eden Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, öğrencilere karnelerini ve çeşitli hediyeler taktim etti.

2022-2023 eğitim sezonunun 6 Şubat depremi nedeniyle zorlu bir dönem olduğunu ifade eden Vali Coşkun, “2022-2023 eğitim ve öğretim yılını bugün tamamlıyoruz. Malumunuz 6 Şubat'ta yaşanan depremler nedeniyle eğitim ve öğretim faaliyetlerimiz kesintiye uğramıştı. 27 Mart, 10 Nisan ve 24 Nisan olarak eğitim öğretim faaliyetlerine yeniden başladık. Bugün itibarı ile çok şükür eğitim öğretim yılını bitirmiş oluyoruz. Tabii ki hüznümüz ve acılarımız var. Öğretmenlerimizden ve Milli Eğitim camiamızdan depremde kayıplarımız var. Depremde il genelinde 268 öğretmen ve personelimizi ve bin 962 öğrencimizi kaybettik. Bu okulumuzda da 3 öğretmenimizi, 1 personelimizi ve 224 öğrencimizi kaybettik. Ben bu vesile ile kaybettiğimiz öğretmen, öğrenci ve personellerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Deprem süresince hızlı bir şekilde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin ayağa kaldırılması için Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere bütün kurum ve kuruluşların çalışma yaptığına dikkat çeken Vali Coşkun, "Birçok hafif hasarlı okulumuz hızlı bir şekilde onarılarak yeniden eğitim ve öğretim faaliyetine başladı. Ben bu anlamda da emeği geçen başta Milli Eğitim Müdürümüz Yusuf Kahraman olmak üzere tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Aynı zamanda öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Çünkü öğretmenlerimiz ve idarecilerimiz bu zor şartlar altında eğitim öğretim faaliyetlerine başlayarak devamını sağladılar. Bu vesile ile depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum” dedi.