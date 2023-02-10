Depremde bükülen raylar onarıldı

Depremin şiddetinden dolayı Kahramanmaraş'ın Şekeroba Mahallesi'nden geçen ve hasar gören tren rayları onarıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, 10 ili etkiledi. Depremin şiddetinin en yoğun hissedilen kentlerden biri olan Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi Şekeroba mahallesinden geçen tren raylarının depremin etkisiyle yerinden oynayıp yana kaymıştı. Aktif fay hattı üzerinde yer alan ve kullanılamaz hale gelen tren raylarında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından onarma çalışmaları başladı. Büyük bir kısmı onarılan raylarda en kısa sürede seferlere başlanacağı aktarıldı.