Depremde hasar gören cami minaresi mahalleliyi tedirgin ediyor

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından şehrin en eski camileri arasında yer alan İsa Divanlı Camii'nin minaresinde taşlar yerinden oynadı. Mahalle sakinleri minarenin kontrollü bir şekilde yıkılmasını istiyor.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremler 11 ilde yıkıcı sonuçlara yol açarken, on binlerce vatandaşın hayatını kaybetmesine neden oldu. Yaşanan afet, depremin merkezi Kahramanmaraş'ta birçok tarihi yapıya zarar verirken, İsa Divanlı Camii'nin minaresi de zarar gördü. Birinci görüşe göre 2. Selim tarafından 1570 yılında, ikinci görüşe göre ise Osman Çelebi bin İsa Divan tarafından 1550 yılında yaptırılan tarihi caminin minaresi, yaşanan depremler sonrası hasar görürken, minaresinde bir eğrilik oluştu.

“Tehlike saçıyor”

Cami minaresinde yaşanan deformelerin mahalleliyi zora soktuğunu söyleyen Erol Gökduman, “Benim de 20'ye yakın 4 kardeşimin çocukları enkazdan sağ olarak çıkamadılar ne yazık ki. Buna rağmen hayat devam ediyor ama şu anda tehlikeli inşaatların yıkımı bekleniyor. İşte bizim de İsa Divanlı Camii'nin minaresi çok tehlikeli durumda. Her an birileri kurban gidebilir. Biz yetkililerden bir an önce bu minarenin kontrollü bir şekilde yıkılmasını istiyoruz. Çünkü gerçekten altından geçenler korkuyor ve benim ev de minarenin tam karşısı. Mahalleli olarak bu minarenin altından geçerken korkuyoruz” dedi.

“İnsanlarımız korkuyor”

İsa Divanlı Camii'nin avlusunda insanların çadırda kaldığını ve sokaktan da birçok insanın geçtiğini dile getiren Gökduman, “Minaremiz çok kötü durumda. Minarenin taşları yerinden oynamış ve her an yıkılma tehlikesi mevcut. Bu kadar cenazemiz yeter. Bu minare gerçekten tehlike arz ediyor, şu an yanından geçerken bile insanlar korkuyor. Bir an önce minaremiz kontrollü şekilde yıkılsın” ifadelerini kullandı.