Depremde Kahramanmaraş'ta birçok bina yıkıldı, kurtarma çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş'ta 7.4 büyüklüğünde meydana gelen depremde bir çok bina yıkıldı, şehrin bir çok noktasında kurtarma çalışmaları sürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 04.17 sıralarında Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem birçok ilden hissedildi.

Deprem nedeniyle Kahramanmaraş merkez ve Pazarcık ilçesi başta olmak üzere şehir de birçok bina yıkıldı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken yıkılan binalarda kurtarma çalışmaları da sürdüğü bildirildi.

Ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken sahada tüm ekiplerin çalışma yaptığı kaydedildi.