İhlas Haber Ajansı

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Depremde zarar gören binlerce araç otoparklarda

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta birçok araç, yıkılan binaların enkazı altında kalarak hurdaya döndü.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta birçok araç, yıkılan binaların enkazı altında kalarak hurdaya döndü. Hasarlı araçlar, sahiplerine teslim edilmek için şehirde bulunan otoparklara kaldırıldı.


Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, enkaz altında zarar gören araçlar şehirde bulunan otoparklara kaldırılıyor.


Kaldırılan enkazların altından çıkarılan araçlar, kentte bulunan otoparkların yanı sıra çevre illerdeki otoparklara da götürülüyor.

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