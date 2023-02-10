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Depremden 111 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarıldı

Kahramanmaraş’ta arama kurtarma ekipleri Ayşegül Türkmen’i 111 saat sonra enkaz altından sağ olarak çıkarttı.

Kahramanmaraş'ta arama kurtarma ekipleri Ayşegül Türkmen'i 111 saat sonra enkaz altından sağ olarak çıkarttı.


Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Hayrullah Malikejder Caddesi üzerine yıkılan 7 katlı Arıkan apartmanda kurtarma çalışması yapıldı. Kurtarma ekipleri açılan yaşam tünelinden içeri girerek depremden 111 saat sonra Ayşegül Türkmen'i (46) enkazdan yaralı olarak çıkarttı. Yaralı olarak kurtarılan kadın ekipler tarafından sedyeye alındı. Uzun süren uğraşlar sonucunda enkazdan çıkarılan kadın ambulansla hastaneye sevk edildi. Arama kurtarma ekipleri büyük bir sevinç yaşadı.

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