Depremden etkilenmeyen istinat duvarı yağmurda çöktü, araçlar hurdaya döndü

Depremlerin merkezi Kahramanmaraş'ta yağmurunda etkisiyle 8 katlı apartmanın bulunduğu otoparkın istinat duvarının çökmesi neticesinde çok sayıda araç kullanılamaz hale geldi. 8 katlı iki apartman ise tahliye edildi. Tahliye edilen bina sakinlerinden Mehmet Erbakan, "Biz deprem oluyor sandık. Ama baktık ki avizeler falan oynamıyor. Baktığımızda duvar uçmuştu" dedi.

Olay, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Gedemen Mahallesi'nde meydana geldi. 8 katlı apartmanın otoparkındaki istinat duvarının çökmesi neticesinde 8 araç kullanılamaz hale geldi. Toprak altında kalan araçların sayısı ise henüz netleşmedi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Askıda kalan iki otomobilde çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis otoparkın bulunduğu alanda emniyet şeridi çekti. 8 katlı iki apartman ise tahliye edildi. Çökme esnasında ölen ya da yaralanan kişinin olmadığı öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından da çökme yaşanan alanda inceleme başlatıldı.

"Biz deprem oluyor sandık"

Tahliye edilen binada ikamet eden Mehmet Erbakan, "2/B blokta oturuyorum. Bir gürültü koptu 2'yi çeyrek geçe. Biz deprem oluyor sandık. Ama baktık ki avizeler falan oynamıyor. Çocuklar bağırmaya başlayınca 'Duvar uçtu' diye geldim baktığımızda duvar uçmuştu" dedi.

"Arabaların hepsi yerin altına girdi"

İsmail Keskin ise, oğlunun eşyalarını taşıdığı esnada istinat duvarının çöktüğünü belirterek, "Ben buraya çocuğumun evini taşımaya gelmiştim. Evi taşırken duvarda kütürdeme oldu öğlen saatlerinde. Öğlenden sonra tekrar eşya getirdik. Daha sonra tabandan gelmeye başladı. Arabaların hepsi yerin altına girdi. O anda ben aracın içerisindeydim. Tabandan patlamasaydı biz de kurtuluş yoktu. Tabandan patladı üstten patlamadı duvar. O anda kurtulduk biz" diye konuştu.