İhlas Haber Ajansı

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Depremden hasar gören apartmandan kedi kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem sonrasında Gaziantep’in Nurdağ ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi’nde bulunan Kurtuluş Apartmanından arama kurtarma ekiplerince kedi kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem sonrasında Gaziantep'in Nurdağ ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde bulunan Kurtuluş Apartmanından arama kurtarma ekiplerince kedi kurtarıldı.


Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gaziantep'in Nurdağ ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde bulunan Kurtuluş Apartmanından arama kurtarma ekiplerince kedi kurtarıldı. O anlar vatandaşların kameralarına yansıdı.

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