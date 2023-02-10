Depremin 106'ncı saatinde 2 kız çocuğu ve anne enkazdan sağ çıkarıldı

Azaflı Eskişehir arama kurtarma ekibi, deprem felaketinin merkez üssü Kahramanmaraş'taki çalışmaların 106'ncı saatinde 9 ve 6 yaşlarındaki iki çocuk ile annesini enkazdan sağ olarak çıkardı. Anne ve çocuklara ilk müdahaleyi İspanyol ve Türk ekipler birlikte yaptı.

“Asrın felaketi” olarak nitelendirilen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Divanlı Mahallesi'ndeki 4 katlı Tekiş Apartmanı'nın enkazından iki çocuk ve anneleri çalışmaların 106'ncı saatinde sağ olarak kurtarıldı. Depremzedelerin çökme esnasında binanın birinci katında bulunduğu öğrenildi. Azaflı Eskişehir arama kurtarma ekibi tarafından enkazdan çıkarılan Ayşenaz Kesici (9), İkranaz Kesici (6) ve anneleri Melike Kesici'ye ilk müdahaleyi çalışmalara katılan İspanyol ve Türk ekipler yaptı. İlk müdahalenin ardından depremzedeler sedyeyle hastaneye sevk edilmek üzere ambulansa taşındı. Depremzedelerin kurtarılma anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.