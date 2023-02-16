Depremin 248. saatinde enkazdan çıkarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez konuştu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 248'inci saatte arama kurtarma ekiplerince enkazdan çıkarılan Aleyna Ölmez, “İyiyim, teşekkür ederim. Bir şey yoktu elimde. Kendi kendime vakit geçirmeye çalıştım” derken, doktorlar da Ölmez'in durumunun iyi olduğunu kaydetti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama ve kurtarma çalışmaları 11. günde de devam ediyor. Bu çerçevede Kahramanmaraş'a bağlı Dulkadiroğlu ilçesi Kayabaşı Mahallesi Atabey Apartmanı'nda depremin 248'inci saatinde ekiplerce enkazdan çıkarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesine götürüldü. Doktorlar, Ölmez'in ilk tedavisini çocuk acilde yaptı.

Tedavi esnasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ölmez, iyi durumda olduğunu belirterek, “Teşekkür ederim. Bir şey yoktu elimde. Kendi kendime vakit geçirmeye çalıştım” dedi.

Ölmez'in teyzesi Güler Duman ise "Mutluyuz çok şükür, inşallah hayırlısıyla tamamen ayağa kalkarsa daha da mutlu oluruz. Çok şükür, bin şükür dualarımızın karşılığı oldu. Allah'a 11 gündür dua ediyorduk, hamdolsun, çok şükür sağlıklı bir şekilde kavuşabildik” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Dilber, Ölmez'in sağlık durumuna ilişkin, vücut ve böbrek bozulmamasının kendilerini şaşırttığını kaydederek, “İnanılmaz bir şey. Sağlık durumu çok iyi. İlk geldiğinde 'Aleyna nasılsın?' dedim, 'Hocam çok iyiyim' dedi. Her geçen saat daha iyi oluyor. Çok daha iyi. Şimdi, Ankara'ya gönderiyoruz. Biraz travma var tabii. Travmanın etkileri nedeniyle biraz bu ortamdan uzaklaştırmak da gerekiyor. Vücudunda çok önemli bir kırığı yok. Beyin fonksiyonları iyi. Bütün organları iyi durumda. Daha iyi bir ortama çekmek istiyoruz onu” diye konuştu.