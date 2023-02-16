İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Depremin 248. saatinde enkazdan çıkarılan Aleyna Ölmez, Ankara'ya sevk edildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 248’inci saatte arama kurtarma ekiplerince enkazdan çıkarılan Aleyna Ölmez, ambulans uçakla Ankara’ya sevk edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 248'inci saatte arama kurtarma ekiplerince enkazdan çıkarılan Aleyna Ölmez, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.


Kahramanmaraş'a bağlı Dulkadiroğlu ilçesi Kayabaşı Mahallesi Atabey Apartmanı'nda depremin 248'inci saatinde ekiplerce enkazdan çıkarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Kahramanmaraş Havalimanı'nda kendisini bekleyen ambulans uçakla Ankara'ya götürüldü.


Ölmez'in tedavisi Ankara Üniversitesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde devam edecek.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.